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Бразильский президент Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится к участию в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), который намечен на 22-24 августа в ЮАР. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе бразильского лидера.

«Да, президент Лула примет участие в следующем саммите БРИКС в ЮАР», – говорится в сообщении.

7 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что председатель КНР прибудет в ЮАР с государственным визитом 22 августа, что совпадает по дате с началом саммита. До этого свое очное участие в мероприятии БРИКС подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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