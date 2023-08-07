Бразильский президент Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится к участию в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), который намечен на 22-24 августа в ЮАР. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе бразильского лидера.
«Да, президент Лула примет участие в следующем саммите БРИКС в ЮАР», – говорится в сообщении.
7 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что председатель КНР прибудет в ЮАР с государственным визитом 22 августа, что совпадает по дате с началом саммита. До этого свое очное участие в мероприятии БРИКС подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.