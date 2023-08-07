Бразильский президент Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

7 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что председатель КНР прибудет в ЮАР с государственным визитом 22 августа, что совпадает по дате с началом саммита. До этого свое очное участие в мероприятии БРИКС подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.