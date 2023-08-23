Польша предложила гражданам США выехать из Белоруссии через свою территорию
Пограничная служба Польши сообщила, что граждане США, желающие покинуть Белоруссию, могут сделать это через пограничный пункт в Тересполе. Ранее американское посольство предупредило своих граждан, что покинуть республику через Польшу они не смогут.
«В ответ на "срочный призыв посольства США к гражданам США покинуть территорию Беларуси" польская пограничная служба сообщает, что они могут въехать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», – заявило ведомство на своей странице в X (ранее Twitter).
21 августа посольство США в Минске призвало американских граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с закрытием Литвой двух пограничных пунктов пропуска с республикой. Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска – Лаворишкес (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). При этом в посольстве посоветовали уехать из Белоруссии через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом.
В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция не соответствует настоящим причинам решения, а литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению грузов и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.