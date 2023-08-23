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Политика

Польша предложила гражданам США выехать из Белоруссии через свою территорию

Ведомости

Пограничная служба Польши сообщила, что граждане США, желающие покинуть Белоруссию, могут сделать это через пограничный пункт в Тересполе. Ранее американское посольство предупредило своих граждан, что покинуть республику через Польшу они не смогут.

«В ответ на "срочный призыв посольства США к гражданам США покинуть территорию Беларуси" польская пограничная служба сообщает, что они могут въехать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», – заявило ведомство на своей странице в X (ранее Twitter).

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21 августа посольство США в Минске призвало американских граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с закрытием Литвой двух пограничных пунктов пропуска с республикой. Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска – Лаворишкес (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). При этом в посольстве посоветовали уехать из Белоруссии через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом.

В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция не соответствует настоящим причинам решения, а литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению грузов и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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