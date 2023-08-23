Польша предложила гражданам США выехать из Белоруссии через свою территорию

21 августа посольство США в Минске призвало американских граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с закрытием Литвой двух пограничных пунктов пропуска с республикой. Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска – Лаворишкес (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). При этом в посольстве посоветовали уехать из Белоруссии через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом.