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Путин поздравил президента и премьера Индии с успешной посадкой лунного аппарата

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с успешной посадкой модуля «Викрам» космической станции «Чандраян-3» на Луне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», – говорится в тексте поздравления.

Путин также пожелал Индийской организации космических исследований новых свершений.

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С посадкой модуля на южном полюсе Луны Индия стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на спутнике Земли, – после СССР, США и Китая. Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение 19 августа – предварительно из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.

Ранее сегодня в ходе саммита лидеров стран БРИКС премьер-министр Индии предложил подумать о создании консорциума космических исследований. Сейчас страны работают над общей группировкой спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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