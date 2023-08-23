Путин поздравил президента и премьера Индии с успешной посадкой лунного аппарата
Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с успешной посадкой модуля «Викрам» космической станции «Чандраян-3» на Луне. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», – говорится в тексте поздравления.
Путин также пожелал Индийской организации космических исследований новых свершений.
С посадкой модуля на южном полюсе Луны Индия стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на спутнике Земли, – после СССР, США и Китая. Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение 19 августа – предварительно из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.
Ранее сегодня в ходе саммита лидеров стран БРИКС премьер-министр Индии предложил подумать о создании консорциума космических исследований. Сейчас страны работают над общей группировкой спутников.