Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» сел на поверхности Луны
Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны, трансляция велась на Youtube-канале Индийской организации космических исследований.
Индия в результате стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на Луну – после СССР, США и Китая.
«Когда мы видим такие исторические моменты, мы испытываем большую гордость. Это рассвет новой Индии», – прокомментировал успешную посадку премьер-министр страны Нарендра Моди (цитата по Times of India).
Миссия стартовала 14 июля, когда ракета носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» (с санскрита – «лунный аппарат») вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли. В 2019 г. в рамках миссии «Чандраян-2» космический аппарат успешно вышел на орбиту, но его посадочный модуль разбился.
Аппарат, отмечает Reuters, проработает около двух недель, проведя серию экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.
Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение 19 августа – предварительно из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.
Ранее в июле «Роскосмос» предложил странам БРИКС создать модуль в составе перспективной российской орбитальной станции (РОС). Как писали «Ведомости», Индия пока не заинтересована в проекте. Как говорил директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи, Индия сотрудничает с Россией в передаче информации по глобальному позиционированию и ДЗЗ, в частности, в рамках международной системы обмена данными о стихийных бедствиях.