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Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» сел на поверхности Луны

Ведомости

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны, трансляция велась на Youtube-канале Индийской организации космических исследований.

Индия в результате стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на Луну – после СССР, США и Китая.

«Когда мы видим такие исторические моменты, мы испытываем большую гордость. Это рассвет новой Индии», – прокомментировал успешную посадку премьер-министр страны Нарендра Моди (цитата по Times of India).

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Миссия стартовала 14 июля, когда ракета носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» (с санскрита – «лунный аппарат») вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли. В 2019 г. в рамках миссии «Чандраян-2» космический аппарат успешно вышел на орбиту, но его посадочный модуль разбился.

Аппарат, отмечает Reuters, проработает около двух недель, проведя серию экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

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Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение 19 августа – предварительно из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.

Ранее в июле «Роскосмос» предложил странам БРИКС создать модуль в составе перспективной российской орбитальной станции (РОС). Как писали «Ведомости», Индия пока не заинтересована в проекте. Как говорил директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи, Индия сотрудничает с Россией в передаче информации по глобальному позиционированию и ДЗЗ, в частности, в рамках международной системы обмена данными о стихийных бедствиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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