Премьер Индии предложил создать консорциум космических исследований БРИКС

Ранее в июле «Роскосмос» предложил странам БРИКС создать модуль в составе перспективной российской орбитальной станции (РОС). Как писали «Ведомости», Индия пока не заинтересована в проекте. Как говорил директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи, Индия сотрудничает с Россией в передаче информации по глобальному позиционированию и ДЗЗ, в частности, в рамках международной системы обмена данными о стихийных бедствиях.