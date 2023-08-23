Премьер Индии предложил создать консорциум космических исследований БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита лидеров стран БРИКС предложил подумать о создании консорциума космических исследований.
«Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды на благо всего мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас страны БРИКС работают над общей группировкой спутников, напомнил индийский лидер.
Сегодня, 23 августа, запланировано прилунение межпланетной станции «Чандраян-3», если миссия увенчается успехом, то Индия станет четвертой в мире державой, добившейся мягкой посадки на Луну – после СССР, США и Китая. Российская станция «Луна-25», запущенная 11 августа, потерпела крушение 19 августа, предварительно, из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.
Ранее в июле «Роскосмос» предложил странам БРИКС создать модуль в составе перспективной российской орбитальной станции (РОС). Как писали «Ведомости», Индия пока не заинтересована в проекте. Как говорил директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи, Индия сотрудничает с Россией в передаче информации по глобальному позиционированию и ДЗЗ, в частности, в рамках международной системы обмена данными о стихийных бедствиях.