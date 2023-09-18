Женщина получила ранения в результате обстрела Курской области

18 сентября Старовойт сообщил, что поселок за утро был дважды обстрелян вооруженными силами Украины (ВСУ). Повреждения получили коммуникации, поэтому некоторые улицы остались без электроснабжения, воды и газа. Также были зафиксированы повреждения 11 жилых домов – кровель, фасадов и ограждений.