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Женщина получила ранения в результате обстрела Курской области

Ведомости

В Курской области в результате обстрела со стороны Украины ранения получила местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Женщина пострадала в ходе обстрела поселка Теткино в Глушковском районе. Старовойт уточнил, что она получила ранения средней тяжести. Ее доставили в районную больницу, где оказывают необходимую помощь.

Помимо этого, в результате обстрела один снаряд попал в жилой дом, после чего произошел пожар. Пожарные расчеты тушат его, уточнил Старовойт.

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18 сентября Старовойт сообщил, что поселок за утро был дважды обстрелян вооруженными силами Украины (ВСУ). Повреждения получили коммуникации, поэтому некоторые улицы остались без электроснабжения, воды и газа. Также были зафиксированы повреждения 11 жилых домов – кровель, фасадов и ограждений.

Накануне, 17 сентября, Теткино также подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Помимо этого было обстреляно и село Попово-Лежачи.

Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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