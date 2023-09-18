Женщина получила ранения в результате обстрела Курской области
В Курской области в результате обстрела со стороны Украины ранения получила местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Женщина пострадала в ходе обстрела поселка Теткино в Глушковском районе. Старовойт уточнил, что она получила ранения средней тяжести. Ее доставили в районную больницу, где оказывают необходимую помощь.
Помимо этого, в результате обстрела один снаряд попал в жилой дом, после чего произошел пожар. Пожарные расчеты тушат его, уточнил Старовойт.
18 сентября Старовойт сообщил, что поселок за утро был дважды обстрелян вооруженными силами Украины (ВСУ). Повреждения получили коммуникации, поэтому некоторые улицы остались без электроснабжения, воды и газа. Также были зафиксированы повреждения 11 жилых домов – кровель, фасадов и ограждений.
Накануне, 17 сентября, Теткино также подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Помимо этого было обстреляно и село Попово-Лежачи.
Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.