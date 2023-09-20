Минобороны сообщило об эвакуации более 2000 мирных жителей Нагорного Карабаха

В Минобороны уточнили, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха и контролировать соблюдение режима прекращения огня. С 12:00 19 сентября зафиксированы многочисленные нарушения режима со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения, заявили в ведомстве.