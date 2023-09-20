Минобороны сообщило об эвакуации более 2000 мирных жителей Нагорного Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более 2000 мирных жителей из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Всего эвакуированы более 2000 человек мирного населения, из них 1049 детей», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что эвакуированных обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Там добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В Минобороны уточнили, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха и контролировать соблюдение режима прекращения огня. С 12:00 19 сентября зафиксированы многочисленные нарушения режима со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения, заявили в ведомстве.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией» и обратился в Совет безопасности ООН. Заседание по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября.
В Кремле заявили, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для урегулирования конфликта. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.