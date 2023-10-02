МИД Казахстана: Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц
Власти Казахстана ведут список лиц, которые негативно высказываются о республике, заявил официальный представитель казахского МИДа Айбек Смадияров на брифинге.
«Естественно, мы этот список ведем, это рабочий список, и мы его разглашать не будем», – ответил Смадияров на вопрос о том, ведет ли МИД такой реестр с начала спецоперации России на Украине (цитата по Tengrinews.kz). Представитель МИДа уточнил, что для попавших в список лиц закрывается въезд в республику.
У Казахстана и России добрососедские отношения, страны работают как стратегические государства, добавил Смадияров.
29 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Россией и не является «анти-Россией».
Ранее во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев отметил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России. В российском МИДе, комментируя это заявление, отметили, что Москва рассчитывает, что слова Токаева не повлияют на ее отношения с Астаной.