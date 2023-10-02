МИД Казахстана: Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц

«Естественно, мы этот список ведем, это рабочий список, и мы его разглашать не будем», – ответил Смадияров на вопрос о том, ведет ли МИД такой реестр с начала спецоперации России на Украине (цитата по Tengrinews.kz). Представитель МИДа уточнил, что для попавших в список лиц закрывается въезд в республику.