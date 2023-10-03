В Кремле выразили уважение вкладу Рыжкова в развитие страны
В Кремле с большим уважением относятся к покинувшему Совет Федерации (СФ) сенатору Николаю Рыжкову и его вкладу в развитие страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье», – сказал он.
Песков добавил, что такими людьми «можно только восхищаться и учить детей на их примере».
Председатель СФ Валентина Матвиенко досрочно прекратила полномочия старейшего сенатора 94-летнего Рыжкова 25 сентября. С 2003 г. он представлял в верхней палате парламента правительство Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не объявлял, кого направит в Совфед вместо Рыжкова.
Рыжков 3 октября сообщил ТАСС, что может продолжить работу после досрочного прекращения сенаторских полномочий в должности советника Матвиенко.
Как писали ранее «Ведомости», после ухода Рыжкова из СФ старейшим сенатором стал 79-летний бывший государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. С 2021 г. он представляет в верхней палате правительство Курской области.