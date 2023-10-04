Варшава вновь обвинила Минск в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше
Минобороны Польши вновь обвинило Белоруссию в попытках дестабилизации обстановки в стране, следует из сообщения ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
«Нападения на польскую границу, осуществляемые Беларусью, призваны дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия войска польского на границе план России и Белоруссии провалился», – говорится в сообщении. Польское минобороны и ранее делало подобные заявления.
Это заявление ведомство также сопроводило видео. На нем, судя по всему, запечатлена граница, по другую сторону которой большое количество людей и палатки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Польша является достаточно агрессивной страной, из-за чего соседство с ней не самое комфортное для Белоруссии.
28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил госграницу страны. Варшава эту информацию опровергла, заявив, что нарушения воздушного пространства Белоруссии не было. Там также добавили, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ. После этого белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского.