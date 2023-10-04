Варшава вновь обвинила Минск в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше

28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил госграницу страны. Варшава эту информацию опровергла, заявив, что нарушения воздушного пространства Белоруссии не было. Там также добавили, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ. После этого белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского.