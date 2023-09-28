МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши из-за инцидента с вертолетом

Варшава эту информацию опровергла. В командовании ВС Польши заявили, что записи управления полетом и радиолокационной станции показывают, что нарушения воздушного пространства Белоруссии не было. Там также добавили, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ.