МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши из-за инцидента с вертолетом
Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского в связи с нарушением польским вертолетом воздушной границы республики, сообщается на сайте ведомства.
«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля», – говорится в сообщении.
Отрицание или замалчивание произошедшего со стороны Варшавы будет выглядеть нелепо, считает Минск. Белорусская сторона, как отмечается, потребовала объективно расследовать инцидент и проинформировать о результатах.
Вечером 28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил госграницу страны. Первый раз воздушное судно залетело вглубь на 1,5 км, второй – на 300 м. Информация была подтверждена данными объективного контроля. Из-за произошедшего Белоруссия подняла дежурную авиацию.
Варшава эту информацию опровергла. В командовании ВС Польши заявили, что записи управления полетом и радиолокационной станции показывают, что нарушения воздушного пространства Белоруссии не было. Там также добавили, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ.
1 сентября польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, прошел на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно. После этого МИД Белоруссии передал временному поверенному «настоятельную просьбу к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем».