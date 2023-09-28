Варшава отвергла обвинения Минска о нарушении вертолетом госграницы Белоруссии

1 сентября оборонное министерство Белоруссии уже сообщало, что польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно. После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в МИД, где выразили ему «настоятельную просьбу к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем».