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Политика

Варшава отвергла обвинения Минска о нарушении вертолетом госграницы Белоруссии

Ведомости

Заявление Белоруссии о нарушении польским вертолетом госграницы является ложью, следует из заявления Оперативного командования вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции – такого события не произошло», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ.

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении воздушной границы

Ранее 28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил госграницу страны. Первый раз воздушное судно залетело вглубь на 1,5 км, второй – на 300 м. Информация была подтверждена данными объективного контроля. Из-за произошедшего Белоруссия подняла дежурную авиацию. В связи с произошедшим минобороны совместно с МИДом республики готовит ноту Польше.

1 сентября оборонное министерство Белоруссии уже сообщало, что польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно. После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в МИД, где выразили ему «настоятельную просьбу к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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