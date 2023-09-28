Варшава отвергла обвинения Минска о нарушении вертолетом госграницы Белоруссии
Заявление Белоруссии о нарушении польским вертолетом госграницы является ложью, следует из заявления Оперативного командования вооруженных сил Польши в соцсети X.
«Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции – такого события не произошло», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что «вопреки провокациям» соблюдают все положения и правила, касающиеся нерушимости границ.
Ранее 28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил госграницу страны. Первый раз воздушное судно залетело вглубь на 1,5 км, второй – на 300 м. Информация была подтверждена данными объективного контроля. Из-за произошедшего Белоруссия подняла дежурную авиацию. В связи с произошедшим минобороны совместно с МИДом республики готовит ноту Польше.
1 сентября оборонное министерство Белоруссии уже сообщало, что польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно. После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в МИД, где выразили ему «настоятельную просьбу к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем».