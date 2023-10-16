МИД: космические спутники Запада могут стать законной целью для России
Космические спутники Запада, которые используются в военных действиях, могут стать «законной целью» для ответного удара. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«Квазигражданская инфраструктура [в космосе] вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ермаков добавил, что из-за действий Запада устойчивость мирной космической деятельности подвергается рискам, а вместе с ней – «социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей». Он отметил, что применение гражданских спутников в военных целях нарушает договор о космосе 1967 г., предполагающий исключительно мирное использование космоса.
Ранее российские власти неоднократно предупреждали, что космическая инфраструктура, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине в военных целях, может стать законной целью для ответного удара. В феврале в МИДе подчеркивали, что это касается и коммерческих спутников. В Белом доме ранее заявляли, что атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ, и добавили, что Вашингтон намерен продолжить использовать свои средства.
После начала спецоперации на Украине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink. 28 октября 2022 г. зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал основателя SpaceX Илона Маска «завязывать» со Starlink на Украине.
В то же время Маск отмечал, что терминалы Starlink, будучи коммерческим продуктом, предназначены для частного пользования, а не для военных целей. По его словам, система спутников используется для обеспечения связи на Украине, но она не должна стать причиной эскалации конфликта.
В начале сентября стало известно, что спутники Starlink не действовали в районе Крыма в тот момент, когда Киев планировал атаковать российские военные корабли. CNN со ссылкой на отрывок из биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона писал, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма для срыва атаки. Бизнесмен же утверждал, что спутники изначально не работали из-за санкций США. Он уточнил, что включил бы Starlink в Крыму, если бы получил такую директиву от президента США Джо Байдена.