МИД: космические спутники Запада могут стать законной целью для России

В начале сентября стало известно, что спутники Starlink не действовали в районе Крыма в тот момент, когда Киев планировал атаковать российские военные корабли. CNN со ссылкой на отрывок из биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона писал, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма для срыва атаки. Бизнесмен же утверждал, что спутники изначально не работали из-за санкций США. Он уточнил, что включил бы Starlink в Крыму, если бы получил такую директиву от президента США Джо Байдена.