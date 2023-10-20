Кремль: поездка Путина в Ростов была организована оперативно
Поездка президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону была согласована оперативно и заранее не планировалась, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам.
«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. С другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно – эти поездки. Президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных», – рассказал он.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила о посещении Путиным штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону. В ходе поездки президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Помимо этого, Путин также провел встречи с другими представителями высшего руководства Минобороны.
В Ростов-на-Дону глава государства прилетел сразу из Перми, где он выступил на открытии форума «Россия – спортивная держава», провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, встретился с участниками турнира по профессиональному боксу, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.