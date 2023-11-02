Путин может встретиться с новым составом Общественной палаты 3 ноября
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с членами восьмого состава Общественной палаты РФ на площадке итогового форума «Сообщество» 3 ноября, сообщили «Ведомостям» несколько собеседников в палате.
Встречу Путина на площадке форума «Сообщество», который проходит в Москве 2-3 ноября, ранее анонсировали в Общественной палате.
В апреле 2023 г. Путин подписал указ об утверждении 40 членов ОП РФ. Среди новичков «президентского списка» – заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, скрипач Петр Лундстрем, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Новым членом ОП также стал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор романов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Спектр», «Чистовик», «Геном» и др.
ОП РФ была сформирована в 2005 г. Это консультативно-совещательный орган, который обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России. Предыдущий состав палаты был сформирован в 2020 г.
Срок полномочий одного состава – три года. По президентской квоте в палату входят 40 человек, 43 человека — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов. Таким образом, после включения в состав России новых регионов в ней теперь будет 172 члена.