Путин может встретиться с новым составом Общественной палаты 3 ноября

Срок полномочий одного состава – три года. По президентской квоте в палату входят 40 человек, 43 человека — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов. Таким образом, после включения в состав России новых регионов в ней теперь будет 172 члена.