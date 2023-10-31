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В Общественной палате России сообщили о планах встречи с Путиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава Общественной палаты (ОП) РФ на площадке итогового форума «Сообщество», который пройдет 2-3 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Новый состав ОП сформировался в июне 2023 г., обновившись более чем на 40% и расширившись до 172 человек. Впервые в него вошли представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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В апреле 2023 г. Путин подписал указ об утверждении 40 членов ОП РФ. Среди новичков «президентского списка» – заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, скрипач Петр Лундстрем, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Новым членом ОП также стал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор романов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Спектр», «Чистовик», «Геном» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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