В Общественной палате России сообщили о планах встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава Общественной палаты (ОП) РФ на площадке итогового форума «Сообщество», который пройдет 2-3 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
Новый состав ОП сформировался в июне 2023 г., обновившись более чем на 40% и расширившись до 172 человек. Впервые в него вошли представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В апреле 2023 г. Путин подписал указ об утверждении 40 членов ОП РФ. Среди новичков «президентского списка» – заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, скрипач Петр Лундстрем, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Новым членом ОП также стал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор романов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Спектр», «Чистовик», «Геном» и др.