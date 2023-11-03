Кремль: любая крупная компания РФ хеджирует санкционные риски
Вводимые против России санкции создают дополнительные проблемы, но любая крупная компания страны научилась хеджировать санкционные риски. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние санкции США против РФ.
«Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. Любая крупная российская компания в любой сфере <...> в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции. Это делает любая серьезная компания, да и даже менее серьезная», – рассказал он.
Российская экономика научилась адаптироваться и преодолевать санкции, добавил Песков.
2 ноября минфин США расширил санкционный список, внеся в него СПБ биржу, «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.
В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.