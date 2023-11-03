Кремль: любая крупная компания РФ хеджирует санкционные риски

«Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. Любая крупная российская компания в любой сфере <...> в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции. Это делает любая серьезная компания, да и даже менее серьезная», – рассказал он.