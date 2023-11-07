Латвия вручила ноту протеста временному поверенному в делах РФ

«Наш долг и ответственность за охрану внешних границ НАТО и ЕС остаются неизменными. Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в министерство иностранных дел Латвии был вызван глава российского посольства, которому была вручена нота протеста», – говорится в сообщении.