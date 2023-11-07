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Латвия вручила ноту протеста временному поверенному в делах РФ

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Олегу Зыкову в связи с нарушением воздушного пространства Латвии. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал глава внешнеполитического ведомства республики Кришьянис Кариньш.

«Наш долг и ответственность за охрану внешних границ НАТО и ЕС остаются неизменными. Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в министерство иностранных дел Латвии был вызван глава российского посольства, которому была вручена нота протеста», – говорится в сообщении.

Агентство Leta со ссылкой на минобороны Латвии уточняет, что 6 ноября нарушение зафиксировал радар воздушных сил. После пересечения границы воздушное судно вернулось на территорию России.

3 ноября Белоруссия сообщила о случаях нарушения воздушного пространства Польшей. Польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования 2 ноября неоднократно пересек госграницу республики на глубину до 200 м. С начала сентября Польша допустила пять подобных инцидентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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