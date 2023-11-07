Латвия вручила ноту протеста временному поверенному в делах РФ
Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Олегу Зыкову в связи с нарушением воздушного пространства Латвии. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал глава внешнеполитического ведомства республики Кришьянис Кариньш.
«Наш долг и ответственность за охрану внешних границ НАТО и ЕС остаются неизменными. Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в министерство иностранных дел Латвии был вызван глава российского посольства, которому была вручена нота протеста», – говорится в сообщении.
Агентство Leta со ссылкой на минобороны Латвии уточняет, что 6 ноября нарушение зафиксировал радар воздушных сил. После пересечения границы воздушное судно вернулось на территорию России.
3 ноября Белоруссия сообщила о случаях нарушения воздушного пространства Польшей. Польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования 2 ноября неоднократно пересек госграницу республики на глубину до 200 м. С начала сентября Польша допустила пять подобных инцидентов.