США заявили о приостановке помощи Баку до нормализации отношений с Ереваном
США не станут оказывать Азербайджану военную или какую-либо еще помощь, а нормализации отношений не будет, пока Баку не будет достигнут определенный прогресс с мирных переговорах с Ереваном. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия [Баку], и <...> мы не ожидаем подачи уведомления об отказе от условий [дальнейшего выделения помощи] до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации», – рассказал он.
Власти Азербайджана при этом заверили США в отсутствии намерений применять силу против самой Армении, добавил чиновник. Вашингтон в свою очередь внимательно следит за перемещением азербайджанских войск у границы двух стран, добавил О'Брайен.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.
В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.
15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности, ищет и находит новых партнеров для поставок вооружений.