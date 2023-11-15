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Политика

США заявили о приостановке помощи Баку до нормализации отношений с Ереваном

Ведомости

США не станут оказывать Азербайджану военную или какую-либо еще помощь, а нормализации отношений не будет, пока Баку не будет достигнут определенный прогресс с мирных переговорах с Ереваном. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия [Баку], и <...> мы не ожидаем подачи уведомления об отказе от условий [дальнейшего выделения помощи] до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации», – рассказал он.

Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению

Власти Азербайджана при этом заверили США в отсутствии намерений применять силу против самой Армении, добавил чиновник. Вашингтон в свою очередь внимательно следит за перемещением азербайджанских войск у границы двух стран, добавил О'Брайен.

19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.

В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности, ищет и находит новых партнеров для поставок вооружений.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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