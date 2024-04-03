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Минюст России внес три канадские организации в перечень нежелательных

Ведомости

Министерство юстиции России включило три канадские организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Это следует из соответствующего документа, размещенного на сайте Минюста.

Нежелательными в России организациями признаны Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка (Munk School of Global Affairs and Public Policy), Российско-канадский демократический альянс (Russian Canadian Democratic Alliance, RCDA), а также Школа международных отношений им. Нормана Патерсона (Norman Paterson School of International Affairs).

Школы им. Мунка и Патерсона занимаются обучением студентов в области международных отношений. На сайте RCDA сообщается, что это неправительственная организация, созданная вокруг сообщества бывших и нынешних граждан России в Канаде, активисты которой «поддерживали российские правозащитные организации, организовывали митинги, вечера писем политзаключенным, а также сборы на гуманитарную помощь украинцам и в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в России».

Из документа следует, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность упомянутых организаций на территории России 13 марта.

25 марта Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, польский фонд «Открытый диалог» (Fundacja Otwarty Dialog), а 18 марта – три образовательные НКО из США («Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования»). В реестр ведомства также попало «Антивоенное движение Антальи» («Антивоенное сообщество Антальи»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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