Минюст России внес три канадские организации в перечень нежелательных

Школы им. Мунка и Патерсона занимаются обучением студентов в области международных отношений. На сайте RCDA сообщается, что это неправительственная организация, созданная вокруг сообщества бывших и нынешних граждан России в Канаде, активисты которой «поддерживали российские правозащитные организации, организовывали митинги, вечера писем политзаключенным, а также сборы на гуманитарную помощь украинцам и в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в России».