Минюст России внес три канадские организации в перечень нежелательных
Министерство юстиции России включило три канадские организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Это следует из соответствующего документа, размещенного на сайте Минюста.
Нежелательными в России организациями признаны Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка (Munk School of Global Affairs and Public Policy), Российско-канадский демократический альянс (Russian Canadian Democratic Alliance, RCDA), а также Школа международных отношений им. Нормана Патерсона (Norman Paterson School of International Affairs).
Школы им. Мунка и Патерсона занимаются обучением студентов в области международных отношений. На сайте RCDA сообщается, что это неправительственная организация, созданная вокруг сообщества бывших и нынешних граждан России в Канаде, активисты которой «поддерживали российские правозащитные организации, организовывали митинги, вечера писем политзаключенным, а также сборы на гуманитарную помощь украинцам и в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в России».
Из документа следует, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность упомянутых организаций на территории России 13 марта.
25 марта Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, польский фонд «Открытый диалог» (Fundacja Otwarty Dialog), а 18 марта – три образовательные НКО из США («Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования»). В реестр ведомства также попало «Антивоенное движение Антальи» («Антивоенное сообщество Антальи»).