Минюст России внес три канадские организации в перечень нежелательных

Нежелательными в России организациями признаны Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка (Munk School of Global Affairs and Public Policy), Российско-канадский демократический альянс (Russian Canadian Democratic Alliance, RCDA), а также Школа международных отношений им. Нормана Патерсона (Norman Paterson School of International Affairs).