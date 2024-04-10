Посол: власти Мексики не приветствуют участие граждан в конфликтах
Власти Мексики не одобряют участие своих граждан в вооруженных конфликтах. Такое заявление сделал посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас, передает ТАСС.
«Правительство Мексики не поощряет участие своих граждан в вооруженных конфликтах в мире», – подчеркнул он, комментируя данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о планах США вербовать членов латиноамериканских наркокартелей.
Посол добавил, что официального подтверждения этой информации от представителей Мексики в Вашингтоне, нет.
9 апреля пресс-бюро СВР сообщило, что американские ЧВК начали вербовать в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По данным СВР, заключенным обещают полную амнистию. Первые такие группы, состоящие из нескольких сотен латиноамериканцев, могут появиться на Украине летом 2024 г.
Посольство США в Мексике назвало клеветой сообщение МИД РФ с предупреждением о вербовке. ФБР США отказалось от комментариев.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены.