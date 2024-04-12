Сенатор Вэнс призвал отказаться от идеи возвращения Украины к границам 1991 года
Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс предложил Украине признать нереалистичными идеи о возвращении к границам 1991 г. Об этом говорится в его колонке для The New York Times.
Вэнс отметил серьезный недостаток у Киева солдат и вооружений. «<...> Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, <...> но для этого и американскому, и украинскому руководству потребовалось бы признать, что заявленные г-ном Зеленским цели войны – возвращение к границам 1991 г. – фантастичны», – сказал сенатор.
Республиканец также назвал абсурдом заявления Белого дома о невозможности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«У администрации Байдена нет жизнеспособного плана для украинцев выиграть. Чем скорее американцы осознают эту правду, тем скорее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредниками в установлении мира», – резюмировал Вэнс.
Зеленский в ноябре 2022 г. представил на саммите G20 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этот же день Зеленский впервые допустил, что переговоры с Россией могут начаться до того, как Украина вернется в границы 1991 г. Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 апреля подтвердил готовность к диалогу по Украине. Разработанный в 2022 г. в ходе переговоров в Стамбуле договор мог бы стать базой для возобновления переговоров, считают в Кремле.
С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. По ее мнению, Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.