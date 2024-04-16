Япония заявила о важности проектов на Сахалине для энергобезопасности страны
Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для энергетической безопасности Японии, страна намерена сохранить участие в них. Об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии МИД Японии «Синяя книга».
«Проекты по разработке нефти и природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», – сказано в документе.
При этом в дипломатическом докладе отмечается, что Токио стремится сократить зависимость от российских угля и нефти.
В марте 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Доля японской Sodeco в проекте «Сахалин-1» составляет 30%. В проекте «Сахалин-2» участвуют японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5% и 10% соответственно.