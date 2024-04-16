Япония заявила о важности проектов на Сахалине для энергобезопасности страны

«Проекты по разработке нефти и природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», – сказано в документе.