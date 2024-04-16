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Япония заявила о важности проектов на Сахалине для энергобезопасности страны

Ведомости

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для энергетической безопасности Японии, страна намерена сохранить участие в них. Об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии МИД Японии «Синяя книга».

«Проекты по разработке нефти и природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», – сказано в документе.

При этом в дипломатическом докладе отмечается, что Токио стремится сократить зависимость от российских угля и нефти.

В марте 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Доля японской Sodeco в проекте «Сахалин-1» составляет 30%. В проекте «Сахалин-2» участвуют японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5% и 10% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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