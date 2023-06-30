Япония разрешит оказывать сервисные услуги для проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Япония ввела послабления для проектов, «которые важны с точки зрения энергетической безопасности». Речь идет об услугах, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой и перевалкой сырой нефти и горючего природного газа для проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и « Арктик СПГ – 2». Поправки будут применяться с 30 сентября 2023 г. Исключение делается из списка мер, которые Япония ввела в отношении России из-за ситуации на Украине 26 мая.