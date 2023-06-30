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Бизнес

Япония разрешит оказывать сервисные услуги для проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Ведомости

Министерство финансов Японии разрешило частичное предоставление строительных и инжиниринговых услуг России. Это следует из уведомления, опубликованного на сайте министерства.

Япония ввела послабления для проектов, «которые важны с точки зрения энергетической безопасности». Речь идет об услугах, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой и перевалкой сырой нефти и горючего природного газа для проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и « Арктик СПГ – 2». Поправки будут применяться с 30 сентября 2023 г. Исключение делается из списка мер, которые Япония ввела в отношении России из-за ситуации на Украине 26 мая.

В марте премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В проекте «Сахалин-1» японская компания Sodeco владеет 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть». В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» – «Сахалинморнефтегаз-шельф».

Ранее власти Японии заявили о намерении сохранить доли в «Сахалине-1». В ноябре 2022 г. министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что с просьбой остаться в проекте правительство обратилось к Sodeco.

В проекте «Сахалин-2» участвуют японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5 и 10% соответственно. В июне 2022 г. Путин подписал указ, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Помимо японских компаний, в проекте участвует «Газпром» (50% плюс 1 акция). Еще 27% минус 1 акция у Shell, которая ранее объявила о выходе из «Сахалина-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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