Главы МИД стран НАТО проведут заседание в Чехии 30-31 мая
Неформальное заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса.
«Председательствовать на встрече будет генеральный секретарь Йенс Столтенберг», – говорится в сообщении.
22 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для отправки на Украину.
В этот же день газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов Евросоюза и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем ПВО.
По информации собеседников издания, давление на Афины и Мадрид осуществляется на фоне намерений Украины потребовать больше помощи на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза. На прошедшем 17-18 апреля в Брюсселе саммите ЕС лидеры стран блока лично убеждали глав испанского и греческого правительств Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать несколько систем ПВО для ВСУ.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».