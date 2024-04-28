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Володин заявил о формировании ПАСЕ выгодной США повестки

Ведомости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) формирует выгодную США повестку и дискредитирует не только Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину.

Володин заметил, что ПАСЕ является структурой, созданной Вашингтоном и Брюсселем для удерживания своей политической повестки в государствах Европы. По его словам, ассамблея давно перестала что-то решать, занимается исключительно «политиканством» и несет вред, разрушая европейское сообщество.

«Мы ведь неслучайно вышли из ПАСЕ», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что в ПАСЕ пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан и Россию. Ассамблея затрагивает даже те страны, которые не имеют к ней никакого отношения.

17 апреля ПАСЕ приняла резолюцию с призывом существенно ужесточить санкционный режим в отношении России. В документе также отмечается, что «деколонизация» России является необходимым условием установления демократии.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта 2022 г. провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы (СЕ). Это произошло в соответствии с Уставом СЕ, по которому в «определенных ситуациях» КМСЕ может распорядиться о прекращении членства страны в организации.

Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы. 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович–Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Россия стала первой страной Совета Европы, которую исключил КМСЕ. До этого организацию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции на нарушение прав человека в стране. Спустя пять лет Греция вновь ратифицировала конвенцию и вернулась в состав организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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