Володин заявил о формировании ПАСЕ выгодной США повестки
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) формирует выгодную США повестку и дискредитирует не только Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину.
Володин заметил, что ПАСЕ является структурой, созданной Вашингтоном и Брюсселем для удерживания своей политической повестки в государствах Европы. По его словам, ассамблея давно перестала что-то решать, занимается исключительно «политиканством» и несет вред, разрушая европейское сообщество.
«Мы ведь неслучайно вышли из ПАСЕ», – подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы уточнил, что в ПАСЕ пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан и Россию. Ассамблея затрагивает даже те страны, которые не имеют к ней никакого отношения.
17 апреля ПАСЕ приняла резолюцию с призывом существенно ужесточить санкционный режим в отношении России. В документе также отмечается, что «деколонизация» России является необходимым условием установления демократии.
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта 2022 г. провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы (СЕ). Это произошло в соответствии с Уставом СЕ, по которому в «определенных ситуациях» КМСЕ может распорядиться о прекращении членства страны в организации.
Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы. 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович–Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия стала первой страной Совета Европы, которую исключил КМСЕ. До этого организацию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции на нарушение прав человека в стране. Спустя пять лет Греция вновь ратифицировала конвенцию и вернулась в состав организации.