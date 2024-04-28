Володин заявил о формировании ПАСЕ выгодной США повестки

Россия стала первой страной Совета Европы, которую исключил КМСЕ. До этого организацию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции на нарушение прав человека в стране. Спустя пять лет Греция вновь ратифицировала конвенцию и вернулась в состав организации.