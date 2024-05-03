WSJ: США перебрасывают истребители в Катар после отзыва разрешения ОАЭ

В феврале этого года ОАЭ предупредили США, что больше не будут разрешать американским военным самолетам и беспилотникам, размещенным на авиабазе «Ад-Дафра» в Абу-Даби, наносить удары по целям в Йемене и Ираке. Решение было принято из опасений подвергнуться ответным ударам. Собеседник издания уточнил, что США не спешили принимать меры по защите ОАЭ после ударов по их территории в 2022 г.