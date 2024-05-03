WSJ: США перебрасывают истребители в Катар после отзыва разрешения ОАЭ
США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отозвали разрешение американским летательным аппаратам наносить с территории страны удары по Йемену и Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
В феврале этого года ОАЭ предупредили США, что больше не будут разрешать американским военным самолетам и беспилотникам, размещенным на авиабазе «Ад-Дафра» в Абу-Даби, наносить удары по целям в Йемене и Ираке. Решение было принято из опасений подвергнуться ответным ударам. Собеседник издания уточнил, что США не спешили принимать меры по защите ОАЭ после ударов по их территории в 2022 г.
США и Катар договорились о переброске истребителей, самолетов-разведчиков и беспилотников. Американское командование направляет летательные аппараты на авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре.
27 апреля военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.
Кроме того, по словам Сариа, силы хуситов нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Он заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий. США потерю дрона пока не подтвердили.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.