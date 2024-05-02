Глава Maersk прогнозирует перебои в международной торговле до конца 2024 года
Перебои в международной торговле, связанные с атаками йеменских хуситов в Красном море, могут сохраниться до конца 2024 г. Об этом в интервью Financial Times (FT) предупредил генеральный директор датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк.
«Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а может продлиться и во второй половине года <...> Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц», – сказал он.
При этом перебои могут продлиться и на следующий год, считает Клерк. Он указал, что сейчас нет никаких признаков для ослабления напряженности в регионе.
Хуситы Йемена атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас» с осени 2023 г. На фоне нападений США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.
В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что с хуситами якобы были достигнуты договоренности по безопасному проходу для кораблей из России и Китая в Красном море. В Кремле отвергали эти сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о гарантиях хуситов не атаковать китайские и российские суда в Красном море и Аденском заливе.