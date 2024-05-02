Глава Maersk прогнозирует перебои в международной торговле до конца 2024 года

В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что с хуситами якобы были достигнуты договоренности по безопасному проходу для кораблей из России и Китая в Красном море. В Кремле отвергали эти сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о гарантиях хуситов не атаковать китайские и российские суда в Красном море и Аденском заливе.