Йемен пригрозил нападать на все израильские суда в случае операции в Рафахе
Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил телеканалу «Аль-Масира» военный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.
Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в Рафахе. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.
Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.