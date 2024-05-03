Йемен пригрозил нападать на все израильские суда в случае операции в Рафахе

Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в Рафахе. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.