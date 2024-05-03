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Йемен пригрозил нападать на все израильские суда в случае операции в Рафахе

Ведомости

Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил телеканалу «Аль-Масира» военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.

1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.

Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в Рафахе. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.

27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.

26 апреля хуситы также сообщили об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной. 30 апреля хуситы атаковали коммерческое судно Cyclades и два американских эсминца в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.

Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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