Польша не намерена отправлять войска на Украину
Варшава не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом журналистам заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», – сказал Косиняк-Камыш (цитата по «РИА Новости»).
Министр подчеркнул, что Варшава продолжит помогать Украине, в том числе с поставкой вооружения и обучением личного состава ВСУ.
5 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил в статье Asia Times, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине, всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих. Французские войска на Украине, по его данным, были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки.
Отправку войск на Украину также допустили в конгрессе США. «Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», – заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.
6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка странами Запада своих войск на Украину приведет к мировой катастрофе.