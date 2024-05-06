Польша не намерена отправлять войска на Украину

Отправку войск на Украину также допустили в конгрессе США. «Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», – заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.