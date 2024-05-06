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Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Ведомости

Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с ее народом. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, в каком состоянии находится сам французский президент. «В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» – написала она в Telegram-канале.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможность отправки войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

5 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times заявил, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине. В статье указано, что на Украину уже прибыла первая группа французских военнослужащих в количестве около 100 человек. 6 мая французский МИД опроверг эту информацию. «Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», – говорится в сообщении дипведомства.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай, Франция и Евросоюз должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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