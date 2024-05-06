Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с ее народом. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.
«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, в каком состоянии находится сам французский президент. «В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» – написала она в Telegram-канале.
2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможность отправки войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
5 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times заявил, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине. В статье указано, что на Украину уже прибыла первая группа французских военнослужащих в количестве около 100 человек. 6 мая французский МИД опроверг эту информацию. «Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», – говорится в сообщении дипведомства.
6 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай, Франция и Евросоюз должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров.