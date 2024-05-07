Британия сообщила о нападении на торговое судно у побережья Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X сообщило о нападении на торговое судно у берегов Йемена.
Управление получило уведомление об инциденте в 82 морских милях к югу от йеменского Адена, города на берегу Аденского залива. Капитан корабля рассказал о двух взрывах вблизи от торгового судна. Обстоятельства происшествия расследуются, судно и экипаж находятся в безопасности.
3 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил телеканалу «Аль-Масира», что йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.
По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.
Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС. В марте Нидерланды сообщили о намерении направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp для защиты судов в Красном море.