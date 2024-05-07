Британия сообщила о нападении на торговое судно у побережья Йемена

Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС. В марте Нидерланды сообщили о намерении направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp для защиты судов в Красном море.