Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Ранее издание «Зеркало недели» утверждало, что Залужный прошел военно-медицинскую комиссию и был признан негодным к службе. Украинский Forbes со ссылкой на источники писал, что Киев может назначить послами в ряде стран еще нескольких военнослужащих помимо Залужного, но этот процесс затягивается из-за сложностей с их увольнением с военной службы.