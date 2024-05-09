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Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Указ об этом от 8 мая опубликован на сайте офиса президента Украины. 

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», – сказано в указе.

9 мая Зеленский также подписал указ о назначении экс-главкома ВСУ чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский. В марте Залужный был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании, сообщал МИД Украины. По словам Зеленского, экс-главком ВСУ сам выбрал дипломатическое направление. 

Ранее издание «Зеркало недели» утверждало, что Залужный прошел военно-медицинскую комиссию и был признан негодным к службе. Украинский Forbes со ссылкой на источники писал, что Киев может назначить послами в ряде стран еще нескольких военнослужащих помимо Залужного, но этот процесс затягивается из-за сложностей с их увольнением с военной службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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