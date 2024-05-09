Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Указ об этом от 8 мая опубликован на сайте офиса президента Украины.
«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», – сказано в указе.
9 мая Зеленский также подписал указ о назначении экс-главкома ВСУ чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский. В марте Залужный был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании, сообщал МИД Украины. По словам Зеленского, экс-главком ВСУ сам выбрал дипломатическое направление.
Ранее издание «Зеркало недели» утверждало, что Залужный прошел военно-медицинскую комиссию и был признан негодным к службе. Украинский Forbes со ссылкой на источники писал, что Киев может назначить послами в ряде стран еще нескольких военнослужащих помимо Залужного, но этот процесс затягивается из-за сложностей с их увольнением с военной службы.