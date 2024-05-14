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Небензя высказался против присутствия МУСа в Совбезе ООН

Ведомости

Россия не видит смысла в присутствии представителей Международного уголовного суда (МУС) в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Небензя сообщил, что позиция России по поводу МУСа не изменилась – она считает деятельность суда политизированной, это неприемлемо. По его словам, МУС не имеет ничего общего с правосудием, а представители суда открыто обсуждают интересы западных государств.

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.

В 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Он заявил это, комментируя решение МУСа выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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