Небензя высказался против присутствия МУСа в Совбезе ООН
Россия не видит смысла в присутствии представителей Международного уголовного суда (МУС) в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Небензя сообщил, что позиция России по поводу МУСа не изменилась – она считает деятельность суда политизированной, это неприемлемо. По его словам, МУС не имеет ничего общего с правосудием, а представители суда открыто обсуждают интересы западных государств.
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.
В 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Он заявил это, комментируя решение МУСа выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы.