Небензя высказался против присутствия МУСа в Совбезе ООН

В 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Он заявил это, комментируя решение МУСа выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы.