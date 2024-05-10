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Президент Колумбии призвал МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Ведомости

Президент Колумбии Густаво Петро призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху. Об этом глава государства написал в соцсети Х.

«Нетаньяху не остановит геноцид. Это означает [необходимость] международного ордера на арест от МУСа», - заявил он.

Петро также призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть возможность «создания миротворческих сил на территории сектора Газа».

3 мая правительство Колумбии официально уведомило посла Израиля о разрыве дипломатических отношений. До этого министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве.

Ранее «Ведомости» писали, что член палаты представителей США, демократ палестинского происхождения Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Нетаньяху и других израильских чиновников. Руководство и истеблишмент Демпартии в лице лидера демократов в сенате Чака Шумера и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси ранее уже призвали Нетаньяху уйти в отставку. Республиканцы придерживаются противоположного мнения. Они активно разрабатывают законопроект о санкциях против МУСа в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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