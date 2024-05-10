Президент Колумбии призвал МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
Президент Колумбии Густаво Петро призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху. Об этом глава государства написал в соцсети Х.
«Нетаньяху не остановит геноцид. Это означает [необходимость] международного ордера на арест от МУСа», - заявил он.
Петро также призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть возможность «создания миротворческих сил на территории сектора Газа».
3 мая правительство Колумбии официально уведомило посла Израиля о разрыве дипломатических отношений. До этого министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве.
Ранее «Ведомости» писали, что член палаты представителей США, демократ палестинского происхождения Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Нетаньяху и других израильских чиновников. Руководство и истеблишмент Демпартии в лице лидера демократов в сенате Чака Шумера и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси ранее уже призвали Нетаньяху уйти в отставку. Республиканцы придерживаются противоположного мнения. Они активно разрабатывают законопроект о санкциях против МУСа в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.