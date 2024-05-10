Президент Колумбии призвал МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Ранее «Ведомости» писали, что член палаты представителей США, демократ палестинского происхождения Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Нетаньяху и других израильских чиновников. Руководство и истеблишмент Демпартии в лице лидера демократов в сенате Чака Шумера и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси ранее уже призвали Нетаньяху уйти в отставку. Республиканцы придерживаются противоположного мнения. Они активно разрабатывают законопроект о санкциях против МУСа в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.