Правительство Колумбии официально уведомило Израиль о разрыве дипотношений

Ранее министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что страна вынужденно прекратила торговый оборот с Израилем. По его словам, события, развернувшиеся на Ближнем Востоке, неприемлемы.