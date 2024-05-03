Правительство Колумбии официально уведомило Израиль о разрыве дипотношений
Правительство Колумбии официально уведомило посла Израиля о разрыве дипломатических отношений. Об этом 3 мая сообщается на сайте МИД Колумбии.
«Министерство иностранных дел Колумбии сообщает, что вчера послу Израиля в Колумбии была официально вручена вербальная нота о решении правительства разорвать дипломатические отношения с государством Израиль с этой даты», – говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что МИД согласует процедуру и сроки выезда дипперсонала, при этом было принято решение сохранить работу консульских служб двух стран в Тель-Авиве и Боготе.
Ранее министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что страна вынужденно прекратила торговый оборот с Израилем. По его словам, события, развернувшиеся на Ближнем Востоке, неприемлемы.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.