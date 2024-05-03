Министр торговли Турции назвал условие возврата к товарообороту с Израилем

9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за эскалации конфликта в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.