Министр торговли Турции назвал условие возврата к товарообороту с Израилем
Турция продолжит соблюдать решение о прекращении товарооборота с Израилем до прекращения им огня в секторе Газа, заявил турецкий министр торговли Омер Болат на встрече Ассамблеи экспортеров страны, передает агентство Reuters.
«Прекращение торговли Турции с Израилем будет продолжаться до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа, а также беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в регион», – уточнил министр.
2 мая Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников сообщило, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем.
В этот же день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения о прекращении торговли со страной.
Кац считает, что Эрдоган тем самым пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорирует международные торговые соглашения. Министр заверил, что Израиль выйдет из кризиса с сильной экономикой, и добавил, что уже дал поручение искать альтернативы турецкому направлению во внешней торговле.
По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.
9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за эскалации конфликта в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.
В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.