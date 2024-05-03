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Министр торговли Турции назвал условие возврата к товарообороту с Израилем

Ведомости

Турция продолжит соблюдать решение о прекращении товарооборота с Израилем до прекращения им огня в секторе Газа, заявил турецкий министр торговли Омер Болат на встрече Ассамблеи экспортеров страны, передает агентство Reuters.

«Прекращение торговли Турции с Израилем будет продолжаться до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа, а также беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в регион», – уточнил министр.

2 мая Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников сообщило, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем.

В этот же день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения о прекращении торговли со страной.

Кац считает, что Эрдоган тем самым пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорирует международные торговые соглашения. Министр заверил, что Израиль выйдет из кризиса с сильной экономикой, и добавил, что уже дал поручение искать альтернативы турецкому направлению во внешней торговле.

По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.

9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за эскалации конфликта в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.

В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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