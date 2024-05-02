Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении торговых соглашений
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети X обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения о прекращении торговли со страной.
Кац считает, что Эрдоган тем самым пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорирует международные торговые соглашения.
Министр заверил, что Израиль выйдет из кризиса с сильной экономикой и добавил, что уже дал поручение искать альтернативы турецкому направлению во внешней торговле.
2 мая Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников сообщило, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем. Официально страна не объявляла об этом шаге.
По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.
9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за эскалации конфликта в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.
В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.