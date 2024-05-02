Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем
Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем со 2 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией. Официально Турция не объявляла об этом шаге.
По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.
9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.
В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Глава министерства Исраэль Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.