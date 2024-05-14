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Захарова ответила на заявление Блинкена о выборах на Украине

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда будут позволять условия. Она опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.

«Выборов в "подходящих для украинцев условиях" еще не было. Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен», – написала она.

Блинкен прибыл на Украину 14 мая. В ходе визита в Киев он назвал текущий этап конфликта на Украине критическим. Он также заявил, что ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев.

Кроме того, Блинкен сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что часть пакета помощи США прибыла на Украину, в пути находится еще больше помощи, что, по его словам, «действительно изменит ситуацию».

В Кремле визит Блинкена связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена добиваться своих целей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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