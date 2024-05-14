Захарова ответила на заявление Блинкена о выборах на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы госдепа США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда будут позволять условия. Она опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.
«Выборов в "подходящих для украинцев условиях" еще не было. Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен», – написала она.
Блинкен прибыл на Украину 14 мая. В ходе визита в Киев он назвал текущий этап конфликта на Украине критическим. Он также заявил, что ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев.
Кроме того, Блинкен сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что часть пакета помощи США прибыла на Украину, в пути находится еще больше помощи, что, по его словам, «действительно изменит ситуацию».
В Кремле визит Блинкена связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена добиваться своих целей.