Путин обсудит с бывшими членами правительства перспективы их работы
15 мая президент России Владимир Путин обсудит с бывшими членами правительства перспективы их новой работы. Он заявил об этом во время встречи с новым составом кабмина.
Глава государства отметил, что хочет поблагодарить их за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить свои знания и навыки. Он сделает это для того, чтобы их опыт не был утрачен и эффективно применялся «на благо российского народа и государства российского».
14 мая Путин провел совещание с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и новым составом правительства. Глава государства рассчитывает, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом. Он также заявил, что перед кабмином стоит много задач, поэтому необходимо действовать в едином строю.
Кроме того, Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений, а также в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.
14 мая Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ. Первым заместителем председателя правительства РФ глава государства назначил Дениса Мантурова. Также заместителями председателя правительства назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, чьи кандидатуры ранее утвердили депутаты Госдумы.