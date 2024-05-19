Министр обороны Британии призвал Запад разрешить удары своим оружием по Крыму
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал западных союзников, в том числе Германию, разрешить Украине использование своего оружия для ударов по Крыму. Об этом он заявил в интервью Sky News.
«Я бы хотел, чтобы все наши партнеры, включая Германию, которые имеют возможность предоставить это оружие большей дальности, но не позволяют его использовать в Крыму… Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь», – сказал министр.
Он добавил, что Украина борется за свое выживание, а Великобритания взяла на себя инициативу и помогает ей. Лондон призывает других делать то же самое, добавил Шаппс. Министр выразил уверенность, что ВСУ смогут отразить наступление российских войск, но впереди будут «несколько трудных недель».
Шаппс в мае подтвердил, что Британия предоставила разрешение на использование оружия на территории Крыма.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. В интервью журналу Economist глава государства также просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus.
2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту. После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост – 8 октября 2022 г. и 17 июля 2023 г.