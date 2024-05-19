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Министр обороны Британии призвал Запад разрешить удары своим оружием по Крыму

Ведомости

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал западных союзников, в том числе Германию, разрешить Украине использование своего оружия для ударов по Крыму. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Я бы хотел, чтобы все наши партнеры, включая Германию, которые имеют возможность предоставить это оружие большей дальности, но не позволяют его использовать в Крыму… Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь», – сказал министр.

Он добавил, что Украина борется за свое выживание, а Великобритания взяла на себя инициативу и помогает ей. Лондон призывает других делать то же самое, добавил Шаппс. Министр выразил уверенность, что ВСУ смогут отразить наступление российских войск, но впереди будут «несколько трудных недель».

Шаппс в мае подтвердил, что Британия предоставила разрешение на использование оружия на территории Крыма.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. В интервью журналу Economist глава государства также просил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью 300 миль. В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus.

2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту. После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост – 8 октября 2022 г. и 17 июля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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