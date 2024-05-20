Китай признал три компании из США неблагонадежными за продажу оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло в список неблагонадежных компаний и организаций американские General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security за продажу вооружения Тайваню. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Меры направлены на защиту национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Компаниям, попавшим в список ведомства, запрещено вести импортную и экспортную деятельность со страной и инвестировать в китайскую экономику. Их руководству запрещается въезд в Китай, разрешения на проживание и работу в КНР аннулируются.
Кроме того, на компании наложен штраф, размеры которого вдвое превышают суммы контрактов на продажу оружия Тайваню. Его необходимо выплатить в течение 15 дней или в отношении них будут введены дополнительные штрафы.
20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание острова и совместно работать над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и во всем регионе.
15 мая «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщали, что США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Циндэ. Отмечалось, что делегация будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации.
2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратисткой деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.