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Китай признал три компании из США неблагонадежными за продажу оружия Тайваню

Ведомости

Министерство коммерции Китая внесло в список неблагонадежных компаний и организаций американские General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security за продажу вооружения Тайваню. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Меры направлены на защиту национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Компаниям, попавшим в список ведомства, запрещено вести импортную и экспортную деятельность со страной и инвестировать в китайскую экономику. Их руководству запрещается въезд в Китай, разрешения на проживание и работу в КНР аннулируются.

Кроме того, на компании наложен штраф, размеры которого вдвое превышают суммы контрактов на продажу оружия Тайваню. Его необходимо выплатить в течение 15 дней или в отношении них будут введены дополнительные штрафы.

20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание острова и совместно работать над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и во всем регионе.

15 мая «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщали, что США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Циндэ. Отмечалось, что делегация будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации.

2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратисткой деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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