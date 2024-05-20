Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая
Большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства России пройдут в Государственной думе 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что «речь идет о справедливой налоговой нагрузке», эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях.
В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов Антон Силуанов заявил о планах обсудить налоговую систему. Он сообщил, что Минфин рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию. В качестве ориентира ведомство возьмет сбалансированность бюджета, а одной из главных задач станет создание дополнительных стимулов для инвестиций в ключевые отрасли экономики.
О важности корректировки налоговой системы говорил и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это станет важным шагом для улучшения инвестиционного климата. При этом он обратил внимание, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, что обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки и будет стимулировать развитие бизнеса.