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Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая

Ведомости

Большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства России пройдут в Государственной думе 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что «речь идет о справедливой налоговой нагрузке», эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях.

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов Антон Силуанов заявил о планах обсудить налоговую систему. Он сообщил, что Минфин рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию. В качестве ориентира ведомство возьмет сбалансированность бюджета, а одной из главных задач станет создание дополнительных стимулов для инвестиций в ключевые отрасли экономики.

О важности корректировки налоговой системы говорил и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это станет важным шагом для улучшения инвестиционного климата. При этом он обратил внимание, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, что обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки и будет стимулировать развитие бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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