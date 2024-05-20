Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая

О важности корректировки налоговой системы говорил и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это станет важным шагом для улучшения инвестиционного климата. При этом он обратил внимание, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, что обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки и будет стимулировать развитие бизнеса.