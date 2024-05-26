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США могут снять запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела позицию по продаже оружия Саудовской Аравии и допустила снятие запрета на нее в ближайшее время, передает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Вашингтон уже проинформировал о своем возможном решении Эр-Рияд.

Вскоре после избрания на пост главы государства Байден запретил продажу вооружения Саудовской Аравии в 2021 г. Запрет объяснялся нарушением прав человека в стране и действиями в Йемене, которые привели к гибели мирных жителей, включая убийство в 2018 г. журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Отмечается, что Саудовская Аравия являлась крупнейшим покупателем американского оружия и страдает от запрета на продажу вооружений со стороны США.

4 апреля газета The New York Times со ссылкой на двух анонимных источников в окружении экс-президента США Дональда Трампа сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Содержание разговора остается неизвестным. Но в издании подчеркивают, что он состоялся в период продолжающихся американо-саудовских переговоров по заключению сделки, предусматривающей установление дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на повышение уровня союзнических отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.

В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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