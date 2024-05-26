США могут снять запрет на продажу оружия Саудовской Аравии
Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела позицию по продаже оружия Саудовской Аравии и допустила снятие запрета на нее в ближайшее время, передает Financial Times со ссылкой на источник.
По данным издания, Вашингтон уже проинформировал о своем возможном решении Эр-Рияд.
Вскоре после избрания на пост главы государства Байден запретил продажу вооружения Саудовской Аравии в 2021 г. Запрет объяснялся нарушением прав человека в стране и действиями в Йемене, которые привели к гибели мирных жителей, включая убийство в 2018 г. журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.
Отмечается, что Саудовская Аравия являлась крупнейшим покупателем американского оружия и страдает от запрета на продажу вооружений со стороны США.
4 апреля газета The New York Times со ссылкой на двух анонимных источников в окружении экс-президента США Дональда Трампа сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Содержание разговора остается неизвестным. Но в издании подчеркивают, что он состоялся в период продолжающихся американо-саудовских переговоров по заключению сделки, предусматривающей установление дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на повышение уровня союзнических отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.
В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили.