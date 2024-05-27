«РИА Новости»: Евросоюз согласовал новый режим санкций против России
Новый режим санкций Евросоюза «по ситуации с правами человека» против России окончательно согласован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
Источник сообщил, что санкции «по ситуации с правами человека, свободой СМИ и политзаключенными» согласованы. 27 мая также стало известно, что главы МИД стран ЕС в связи с якобы «нарушениями прав человека» утвердили новый санкционный режим в отношении РФ. Об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA и дипломатов. По данным СМИ, готовы около 20 списков с санкциями.
27 мая Евросоюз ввел санкции против Виктора Медведчука, Артема Марчевского и портала Voice of Europe, сообщили в МИД Чехии. Ведомство указало, что Voice of Europe как «инструмент российской пропаганды» якобы пытался повлиять на выборы в Европарламент. Медведчук и Марчевский также якобы причастны к «операции влияния России».
17 мая ЕС принял решение остановить вещание агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. Совет ЕС отметил, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание.