«РИА Новости»: Евросоюз согласовал новый режим санкций против России

Источник сообщил, что санкции «по ситуации с правами человека, свободой СМИ и политзаключенными» согласованы. 27 мая также стало известно, что главы МИД стран ЕС в связи с якобы «нарушениями прав человека» утвердили новый санкционный режим в отношении РФ. Об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA и дипломатов. По данным СМИ, готовы около 20 списков с санкциями.