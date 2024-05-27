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«РИА Новости»: Евросоюз согласовал новый режим санкций против России

Ведомости

Новый режим санкций Евросоюза «по ситуации с правами человека» против России окончательно согласован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Источник сообщил, что санкции «по ситуации с правами человека, свободой СМИ и политзаключенными» согласованы. 27 мая также стало известно, что главы МИД стран ЕС в связи с якобы «нарушениями прав человека» утвердили новый санкционный режим в отношении РФ. Об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA и дипломатов. По данным СМИ, готовы около 20 списков с санкциями.

27 мая Евросоюз ввел санкции против Виктора Медведчука, Артема Марчевского и портала Voice of Europe, сообщили в МИД Чехии. Ведомство указало, что Voice of Europe как «инструмент российской пропаганды» якобы пытался повлиять на выборы в Европарламент. Медведчук и Марчевский также якобы причастны к «операции влияния России».

17 мая ЕС принял решение остановить вещание агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. Совет ЕС отметил, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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