Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере
Россия и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в сфере обороны, включая борьбу с терроризмом и экстремизмом. Это следует из совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
«Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям», – сказано в заявлении.
26 мая Путин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.
27 мая переговоры между лидерами двух стран начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.
В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд. Глава государства дал положительную оценку росту и сообщил, что стороны работают над достижением в ближайшее время показателя в $20 млрд.