Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере

27 мая переговоры между лидерами двух стран начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.