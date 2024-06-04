Путин поручил проверить сферу отдыха детей из пострадавших от паводков регионов

22 мая Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах. Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Путин также поручил внести в российское законодательство изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера.