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Путин поручил проверить сферу отдыха детей из пострадавших от паводков регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо», – сказал Путин.

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что 2500 путевок дополнительно выделены детям из пострадавших от паводков регионов – Курганской области, Якутии, Омска.

«Отрабатываем содержательную сторону наполнения программ отдыха. У нас будут тематические смены, в том числе посвященные Году семьи, юбилею Пушкина, освобождению Ленинграда и Севастополя от фашистских захватчиков, профильные смены совместно с «Движением первых», – добавил Кравцов.

22 мая Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах. Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Путин также поручил внести в российское законодательство изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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