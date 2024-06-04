Путин поручил проверить сферу отдыха детей из пострадавших от паводков регионов
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
«Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо», – сказал Путин.
Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что 2500 путевок дополнительно выделены детям из пострадавших от паводков регионов – Курганской области, Якутии, Омска.
«Отрабатываем содержательную сторону наполнения программ отдыха. У нас будут тематические смены, в том числе посвященные Году семьи, юбилею Пушкина, освобождению Ленинграда и Севастополя от фашистских захватчиков, профильные смены совместно с «Движением первых», – добавил Кравцов.
22 мая Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах. Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Путин также поручил внести в российское законодательство изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера.