ВС РФ во время учений ядерных сил отработали электронные ракетные пуски

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения – нормальная практика, которая поддерживает вооруженные силы на должном уровне боеготовности. Европейские столицы и США регулярно принимают враждебные решения по отношению к России, поэтому учения ядерных сил очень важны.