ВС РФ во время учений ядерных сил отработали электронные ракетные пуски
Во время второго этапа учений ядерных сил Вооруженные силы (ВС) России отработали электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщает Минобороны.
«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, личный состав экипажей Военно-морского флота РФ осуществил выходы в море в районы патрулирования.
Второй этап учений ядерных сил начался 11 июня. В нем принимают участие вооруженные силы России и Белоруссии. Минобороны РФ сообщило, что они отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения – нормальная практика, которая поддерживает вооруженные силы на должном уровне боеготовности. Европейские столицы и США регулярно принимают враждебные решения по отношению к России, поэтому учения ядерных сил очень важны.