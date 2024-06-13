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ВС РФ во время учений ядерных сил отработали электронные ракетные пуски

Ведомости

Во время второго этапа учений ядерных сил Вооруженные силы (ВС) России отработали электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщает Минобороны.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, личный состав экипажей Военно-морского флота РФ осуществил выходы в море в районы патрулирования.

Второй этап учений ядерных сил начался 11 июня. В нем принимают участие вооруженные силы России и Белоруссии. Минобороны РФ сообщило, что они отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения – нормальная практика, которая поддерживает вооруженные силы на должном уровне боеготовности. Европейские столицы и США регулярно принимают враждебные решения по отношению к России, поэтому учения ядерных сил очень важны.

В генштабе Белоруссии после учений заявили о готовности применить ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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