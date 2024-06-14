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Зеленский перед саммитом в Швейцарии встретился с папой римским и Моди

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию провел встречу с папой римским Франциском и обсудил с ним украинскую формулу мира. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Украины поблагодарил понтифика за духовную близость с украинским народом и гуманитарную помощь для него.

«Ценим участие Ватикана в саммите и усилия, направленные на приближение мира», – отметил Зеленский.

Президент Украины также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений стран и расширение торговли, рассмотрели обмен опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве и затронули тему подготовки саммита в Швейцарии. Зеленский выразил благодарность Моди за отправку делегации высокого уровня на конференцию по урегулированию конфликта на Украине.

12 июня первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что представители страны будут участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

В начале июня The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут участвовать в саммите, при этом делегация страны прибудет на конференцию

В мае президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick не подтвердила участие папы римского Франциска в мирной конференции по Украине. Амхерд позитивно оценила атмосферу во время ее аудиенции в Ватикане. Стороны говорили о конфликте на Украине и других кризисах в мире. На вопрос издания о планах на участие понтифика в мирной конференции глава государства ответила, что направила приглашение Святому престолу.

Понтифик неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. 10 марта он заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. 31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россия на саммит не приглашена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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